Pietro Giuliani (Edera Atletica Forlì) campione italiano cadetti nel salto in lungo

FORLI’. Grande prestazione ai campionati italiani cadetti per Pietro Giuliani portacolori dell’Edera Atletica, in una giornata fredda e ventosa non si è lasciato condizionare dal clima nordico e si è imposto nella gara del salto in lungo proprio all’ultimo tentativo con la misura di 6,35 , dimostrando grande tempra agonistica.

Da segnalare anche Edoardo Rossi che conquista il 12º posto nel salto con l’asta eguagliando il personale con la misura di 3,60.

Edoardo giunge a questo ottimo risultato dopo una stagione agonistica con successi nell’asta, nella corsa a ostacoli e nell’esathlon.