Scherma, Spada Ragazze/Allieve: il Cs Imola vince lo scudetto a squadre

Uno scudetto per il Circolo Scherma Imola, che domenica a Bolzano, nei campionati italiani a squadre riservati alle categorie Under 14 ha vinto il tricolore nella spada femminile Ragazze/Allieve. Un sogno diventato realtà per la squadra composta da Rachele Bottau, Sara Mirandola, Giada Facchini e Ilaria Zambrini. Una cavalcata vincente iniziata ai gironi con le nette affermazioni delle imolesi contro l’Accademia Olimpica Beneventana (45-20) e la Schermistica Cesare Pompilio Genova (45-26). Due vittorie che hanno garantito alle romagnole il posto da teste di serie numero 4 sul tabellone principale e l’ingresso diretto al secondo turno. Liquidate, nell’ordine, la Nedo Nadi Salerno (45-26) e il Cs Koala Reggio Emilia (39-33) con, in quest’ultima sfida, qualche patema nel finale. Derby con il Circolo Schermistico Forlivese, a rimarcare la qualità nella categoria delle compagini emiliano-romagnole e la loro rilevanza sullo scacchiere nazionale, con una Sara Mirandola superlativa ma dove tutta la formazione di Imola ha riversato in pedana una pluralità di opzioni tecniche davvero invidiabile (45-36). Semifinale da cartolina contro la testa di serie numero 1, il Cs Terni della stellina Chiara Anile, vice campionessa italiana della specialità. Bravissime Ilaria Zambrini e Giada Facchini nel compito di arginare le stoccate di Anile e nella capacità di riversare sulle altre avversarie la loro foga agonistica per il 45-42 che ha spalancato le porte della finale. Una finale a senso unico contro il Cs Marcello Lodetti Milano (45-35) con una Rachele Bottau eccezionale a contenere ogni tentativo di rimonta delle rivali poi messe ko dalla Mirandola.

«Questo tricolore è il coronamento di un percorso iniziato quattro anni fa – ha detto soddisfatto il direttore tecnico del Circolo Scherma Imola, Andrea Ufficiali -. In passato avevamo sfiorato più volte il successo ma questa volta sapevamo di avere tutte le carte in regola per centrare l’affermazione assoluta. Un sogno che si realizza, un’emozione fortissima che ripaga le ragazze dei tanti sacrifici quotidiani in palestra. E’ il punto più alto nella categoria per la nostra società. Ora testa al tricolore individuale di Riccione e all’avvio del percorso nella prossima Under 17».

In questa categoria da segnalare il 5° posto del Circolo Ravennate della campionessa italiana Mariasole Romanini: le ravennati testa di serie numero 2 (in squadra anche Chiara Giardini e Martina Pizzini) hanno ceduto nei quarti contro il Cs Terni in quella che per gli addetti ai lavori sarebbe dovuta essere la finale anticipata. E invece... Ottavo posto per il Cs Forlivese che schierava Valentina Francisconi, Luna Ana Maria Onofrei, Matilde Palmieri e Francesca Spinelli.

Un podio per le squadre romagnole anche in campo maschile nei Ragazzi/Allievi con il 3° posto del Circolo Ravennate (con Ettore Rossi, Alan Simone e Pietro Zanzi), che dopo aver perso nettamente la semifinale contro il Piccolo Teatro Milano (45-32), si è imposto nella finale per il bronzo sulla Pro Novara 45-37.