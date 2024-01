Rugby donne, la nazionale Under 20 per tre giorni in ritiro a Cesena

Il Cesena Rugby e lo stadio del Rugby di Cesena ospiteranno nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio il ritiro della nazionale femminile Under 20. Dopo il raduno di novembre svolto a Ravenna, la Romagna dunque torna ad accogliere le azzurre dell’Under 20 in questa nuova sessione di lavori in preparazione ai prossimi eventi sportivi internazionali, a partire dalle Summer Series in programma per l’estate.

La tre giorni cesenate si aprirà venerdì e proseguirà sabato: durante questa seconda giornata, alle 12.30 circa, l’Assessore allo Sport e Vice Sindaco del Comune di Cesena Cristian Castorri incontrerà il gruppo per un saluto di benvenuto. Il raduno si concluderà domenica mattina, quando allo Stadio del Rugby di Cesena arriveranno anche le atlete delle Categorie Under 14, Under 16 e Under 18 provenienti da tutta la Regione, nell’ambito delle attività organizzate dal Comitato FIR Emilia-Romagna e dedicate al rugby femminile giovanile, sempre più in crescita sul nostro territorio.

Ad arricchire la mattinata allo Stadio del Rugby di Cesena, alle ore 11.00, ci sarà anche la partita del campionato Under 16 tra i ragazzi del Cesena Rugby e i pari età del Pieve di Cento. La giornata si concluderà alle 14.30 con l’incontro della prima squadra del Romagna RFC, che riceverà l’Unione San Benedetto Rugby per l’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie B.