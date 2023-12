Rugby, a Cesena un week-end di festa con il torneo Under 14

Week-end di fuoco per il Cesena Rugby e il suo staff che nello scorso week-end ha messo in campo una due giorni di rugby davvero emozionante e divertente per tutti, grandi e piccini. In primis è andata in scena nel pomeriggio di sabato 2 dicembre la 3° tappa del Torneo del Ducato di Touch Rugby. Nove squadre provenienti da tutta la regione si sono sfidate senza esclusione di colpi, presso lo Stadio del Rugby di Cesena. Una grande affluenza di persone è arrivata a Cesena a fare il tifo per i propri colori ed i propri beniamini colorando il campo di un bellissimo tifo e riscaldando i cuori dei giocatori e delle giocatrici in un pomeriggio contraddistinto da temperature alquanto rigide. Alla fine delle gare i Barbones (di Parma) vincono la tappa classificandosi al primo posto, a seguire Besioni, Clandestini di Forlì, Asini del Sillaro, 5° i Tacciati (di Casa) padroni di casa e organizzatori dell’evento, Valsamoggia, Pegaso di Lugo, Scotadet di Fano e una selezione di giocatori e giocatrici dell’area Romagna (dal nome Romagna Ignorante) a chiudere la classifica.

La domenica mattina si è aperta invece con un duplice appuntamento, il primo, in casa a Cesena, si è giocato il Torneo Federale Under 14 che ha visto confrontarsi 3 squadre in un combattuto triangolare, Cesena, Rimini e Ferrara. I ragazzi del Cesena con una prestazione degna di nota hanno confermato il loro periodo positivo, vincendo il torneo e aggiungendo uno step in più nel loro lungo percorso di crescita e di formazione rugbistica e non. Contemporaneamente invece il MiniRugby è partito in direzione del Festival di Lugo dove i bambini e le bambine del Cesena si sono divertiti giocando e confrontandosi con i coetanei delle altre società del territorio mettendo in pratica quello che ogni settimana i loro educatori e allenatori cercano di trasmettere loro, giorno dopo giorno, con dedizione, pazienza, professionalità e tantissima passione.

Prossimo week-end spazio alle ragazze dato che il Cesena Rugby ed il suo stadio del rugby ospiteranno la Coppa Italia femminile, dunque altro evento da non perdere e che si preannuncia una nuova emozione “ovale” tutta da assaporare e da vivere.