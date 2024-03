Minibasket femminile, “Pink Day” a Misano sabato 9 marzo - Gallery

Sabato 9 marzo il Palasport di Misano Adriatico ospita l’evento Pink Day, l’iniziativa dedicata al Minibasket femminile a cura della Federazione Italiana Pallacanestro-Comitato provinciale di Rimini e con il patrocinio del Comune di Misano.

A partire dalle ore 15 sono in programma giochi, mini gare e percorsi, animazione e divertimento per le giovani cestiste della provincia di Rimini che si ritroveranno a Misano per un momento di condivisione e amicizia a canestro. Dalle ore 15 alle 16:30 a scendere in campo saranno le bambine delle categorie Paperine e Libellule (nate 2014, 2015, 2016 e 2017) mentre dalle ore 16:30 alle 18 spazio alle giovanissime Gazzelle e Esordienti (nate 2012, 2013 e 2014). L’evento è anche un’occasione per fare conoscere il circuito della pallacanestro femminile che nella provincia di Rimini nel settore Minibasket (dai 5 ai 12 anni) conta attualmente 217 bambine su 1448 piccoli tesserati, numeri che hanno registrato un importante incremento negli ultimi anni. Nel

2019 i dati registravano 1410 tesserati tra maschi e femmine; nella stagione 2022-2023 i tesserati Minibasket erano 1419. In provincia di Rimini sono 14 le società sportive che hanno un centro Minibasket, compreso San Marino, e sono sparse in tutto il territorio provinciale, dalla costa alla Valmarecchia e Valconca, da nord a sud. Il 6,7% della popolazione scolastica dai 5 agli 11 anni in provincia di Rimini frequenta un corso di Minibasket. Sono quattro le società che hanno una squadra femminile nella categoria Esordienti: Rimini, Villa Verucchio, Bellaria e Misano.