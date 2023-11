La Rinascita riporta la pallamano nelle scuole della provincia di Rimini

La pallamano torna nelle scuole riminesi. Dopo aver partecipato anche con l’handball a “Back to Sport”, il progetto che l’Amministrazione comunale di Rimini mette in campo ogni anno per incoraggiare e promuovere la pratica sportiva, la Rinascita Rimini ASD ha dato la sua adesione anche al progetto “Pallamano@scuola” promosso dalla Federazione Gioco Handball e dal ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi e le ragazze delle scuole primarie e secondarie a una versione “semplicìficata” dell’handball in modo che possano subito incominciare a giocare e divertirsi.

Attualmente sono iniziate lezioni che saranno poi estese a tutta la provincia nel corso dell’anno scolastico di concerto con scuole di ogni ordine e grado. Si va dalle Karis di Bellariva (che hanno iniziato ad “allenarsi” dal 20 novembre); a Istituti superiori come il Valturio e l’Einaudi – Molari; alle medie di Santarcangelo; agli Istituti Comprensivi di Misano, Ospedaletto, Rimini Centro Storico, Igea Marina e Pennabilli; fino alle primarie di Misano Adriatico. Sono coinvolte decine di classi e centinaia di ragazzi e ragazze. Il tutto con l’obiettivo di veder giocare a pallamano in una città che, un tempo, era una delle capitali di questo sport.