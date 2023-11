L’Under 17 del Cesena Basket sale ai piani alti della classifica

Bella settimana per le squadre del Cesena Basket nei campionati Gold regionali, gli under 17 di coach Guidi salgono nei piani alti della classifica, prima espugnano il campo della capolista e finora imbattuta CMO Ozzano nel posticipo infrasettimanale grazie a una grande prova in attacco per 98-113 con ben 40 punti di capitan Nocerino e poi batte in casa la pari classifica Aics Forlì per 77-62 con il trio Bonfim-Pezzi-Boudlale a farla da padrona. Nel big match di Cesenatico nel campionato under 15 Gold tra le due prime in classifica entrambe a punteggio pieno sono i cesenati guidati da coach Bilardo a spuntarla per 70-77 con una bella prova corale e un super Tassinari (14 punti) e ora guadagnano la testa solitaria del girone senza una sconfitta. Gli under 19 giocano contro la forte International Imola e cedono per 44-70 giocando comunque un buon match e con un Santoro in crescita.