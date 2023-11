Ginnastica ritmica, Cervia si gode il titolo tricolore Junior 2 di Margherita Fucci

Margherita Fucci brilla a Foligno nel Campionato Individuale Gold, categorie Junior e Senior, di ginnastica ritmica. La competizione, ospitata dalla società Fulginium 1973, ha visto la portacolori del Cervia conquistare il titolo italiano nella categoria Junior 2. Con un totale di 116,650 punti e un vantaggio di 6,7 punti sulla seconda classificata, Fucci ha dominato la competizione superando le aspettative (col suo score avrebbe vinto anche nelle Junior 1 classificandosi terza assoluta nelle Senior), dimostrando un talento straordinario per la sua età e guadagnandosi i complimenti dell’allenatrice della nazionale italiana Emanuela Maccarani.

La squadra cervese ha visto buoni risultati anche dalle altre sue portacolori: Elisabetta Valdifiori ha conquistato la finale alla palla e l’ottava posizione nelle Junior 1, buona anche la prova di Gloria Ragazzini che chiude 29ª. Nelle Junior 2, invece, Margherita Ravaioli ha sfiorato la finale alla palla e ha chiuso all’11° posto. Ritorno in pedana per Caterina Maltoni, 10ª nelle Junior 3, debutto per Allegra Jakic, 11ª nelle Senior.

Per quanto riguarda le altre atlete romagnole, partendo dalla categoria Senior, 21° posto per Martina Minotti della Gymnica 96, mentre la sammarinese Camilla Rossi ha chiuso al 28° posto. Nelle Junior 1, invece, ottima settima piazza per la titana Emma Fratti, 23° posto per Aurora Benedetti. Nelle Junior 2, chiude 29ª Viola Pari della Ritmica Rubicone, e infine nelle Junior 3, 18° posto per la sammarinese Gioia Casali e 33° posto per un’altra titana, Gloria Ambrogiani.

Prossimo appuntamento nel weekend con la fase nazionale del Campionato di Specialità Gold, mentre Il primo fine settimana di dicembre si svolgerà a Cervia il Campionato Italiano Gold Allieve