Ginnastica artistica, Santarcangelo trionfa alla gara provinciale del Csi Cesena - Gallery

Si è tenuta domenica 3 marzo 2024 al PalaSgr di Santarcangelo la XXXIV gara Provinciale del Csi Cesena. Gremito il palazzetto di 170 atleti, divisi in due turni di gara. A giudicare gli atleti i giudici Diego Cucchi e Renzo Mancini (Percorso Cat. Pulcine, Maschi e Asilo, e Volteggio e Minitrampolino Cat. A, B, C, e D), Alice Rossi (Corpo Libero Cat.Asilo, A, B,C e D) e Alice Martini (Trave Cat. A, B, C, e D).

Per l'ottavo anno consecutivo a trionfare è la squadra di Santarcangelo, arrivata prima nella classifica delle tre palestre, seguita da Poggio Torriana al secondo posto e Bellaria terza classificata. La classifica generale delle palestre, è data dalla sommatoria dei punti assegnati ai primi otto piazzamenti con punteggio a scalare.

Classifica individuale

La classifica individuale vede salire sul podio per la categoria “Pulcine” (Classe 2020): 1) Ludovica Paganelli (Santarcangelo), 2) Anita Gallazzi (Santarcangelo), 3) Sofia Rinaldi (Bellaria); per la categoria “Maschi”: 1) Gabriel Benedettini, 2) Leonardo Cinzi. A seguire la categoria “Asilo”: 1) Raven Bonesso (Santarcangelo), 2) Sofia D’amico (Bellaria), 3) Agnese Bartolucci (Santarcangelo); per la categoria “A” (prima e seconda elementare): 1) Eva Miniello (Santarcangelo), 2) Amy Fiori (Bellaria), 3) Maya Ghinelli (Santarcangelo).

Le atlete più grandi

Nella seconda parte di gara, riservata alle atlete più grandi, hanno conquistato le prime tre posizioni per la categoria “B” (terza, quarta e quinta elementare): 1) Giada Alessi (Poggio Torriana), 2) Carlotta Mancini (Santarcangelo), 3) Gioia Balzani (Poggio Torriana); per la categoria “C” (Medie): 1) Rebecca Valente (Santarcangelo), 2) Martina Succi (Santarcangelo), 3) Matilde Mosconi (Santarcangelo). Ultima categoria delle ragazze delle superiori “D”: 1) Lisa Contucci (Poggio Torriana), 2) Maria Fontana (Santarcangelo), 3) Matilde Rossi (Santarcangelo).

Tutti i partecipanti sono stati premiati con la coppetta ricordo della manifestazione, premiata la ginnasta che ha conseguito il punteggio più alto nella singola disciplina della trave Giada Alessi (Poggio Torriana) per la categoria “B”, e le allieve con il punteggio migliore nella singola disciplina del corpo libero: Rebecca Valente (Santarcangelo) cat. “C” e Lisa Contucci (Poggio Torriana) cat. “D”.

Tante emozioni nell'affrontare le prove delle giovani atlete, che si sono cimentate davanti al numeroso pubblico di genitori, parenti e amici.