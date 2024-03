Ciclismo, per la Cotignolese c’è la carica dei 40

In attesa dell’esordio, la Sc Cotignolese serra i ranghi con la presentazione delle squadre Giovanissimi, Esordienti, Allievi. Una sala gremita da 180 appassionati ha assistito al vernissage dei 40 tesserati che la società del presidente Gian Domenico Marangoni schiererà. L’attività multidisciplinare strada-mountain bike sarà riservata ai Giovanissimi (5-12 anni d’età) e si districherà per le strade e i sentieri della Regione, grazie all’impegno dei direttori sportivi Vittoria Maria Alboni e Alberto Marin che dal centro sportivo “Sandro Pertini” di Cotignola svolgeranno gli allenamenti dei più piccolini. Strada e pista sarà il connubio per i ragazzi/e delle categorie agonistiche Esordienti e Allievi. In sala, oltre al sindaco Luca Piovaccari che ha riportato ai presenti gli aneddoti legati a doppio filo tra il territorio e la società ciclistica, lo sport federale era rappresentato dal presidente del Crer Alessandro Spada, i tecnici regionali Cavani, Capponcelli e Guidetti. Oltre al ct azzurro Marino Amadori e l’ex-professionista Alan Marangoni. La rosa degli Allievi sarà composta da Manuele Borghi, Davide Casalini, Giacomo Melandri, Michele Melini, Michele Cortesi, Matteo Ranieri, Filippo Bandini, Mattia Balestri, Alessandro Bosi, Fabio Bellagamba, Matteo Micali e Seydou Diop. Alla guida del team gialloblu Vanni Flamini e Gian Domenico Marangoni. Squadra unita e variegata per le competizioni sui percorsi misti con Borghi e Ranieri che lo scorso anno sono riusciti a mettersi in mostra, ma anche in quelle adatte allo sprint con la ruota veloce di Bandini. Negli Esordienti 1° anno, classe 2011, Matteo Casamenti, Martini Giampaolo, Lorenzo Bartolini e Matteo Galamini. Tra i confermati al 2° anno ci sarà Niccolò Astara, con 13 piazzamenti tra i quali una vittoria, Francesco Poli, Matteo Bartolini, Giacomo Dovadola, Enrico Castelli, Damiano Chiarini, Lucio Baccini, più volte a podio nella passata stagione. Le quote rosa della squadra sono rappresentate da Chiara Cicognani (Allieva) e Lucia Tini (Esordiente). Ai diesse Stefano Chiarucci e Maurizio Cortecchia il compito di guidare i ragazzi e ragazze in corsa con l’esordio al Gp Fioritura di Modena.