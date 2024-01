Nel pomeriggio di martedì 30 gennaio, presso il Campo Sportivo in via Calcinaro a Martorano di Cesena, si è disputata la partita amichevole tra la Rappresentativa Provinciale di Forlì-Cesena Under 14 (2010) contro il Cesena FC Under 13 (2011). Questa partita, in previsione del Torneo delle Province, è servita all’allenatore della Rappresentativa Maurizio Antonelli e al suo staff per poter testare e valutare i giocatori che andranno a comporre la formazione che verrà convocata per il torneo.