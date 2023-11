Basket Under 17, a Forlì la Novipiù Cup: esame vero per i talenti dell’Unieuro

La Pallacanestro Forlì 2.015, organizzatrice dell’evento, ha presentato la Novipiù Cup - Torneo Città di Forlì, che si terrà all’Unieuro Arena dal 24 al 26 Novembre. Saranno 8 le squadre partecipanti, tutte formazioni Under 17 provenienti dai più prestigiosi settori giovanili italiani ed europei. La formula sarà quella dell’Eurolega, con la giornata del 26 novembre dedicata alle finali. Il torneo, ad ingresso gratuito, vede il patrocinio del Comune di Forlì ed il supporto di Novipù e Grand Hotel di Castrocaro.

Così Riccardo Pinza, Presidente del Settore giovanile: “Questo torneo si inserisce nel solco di una strategia che la Pallacanestro Forlì ha intrapreso 5 anni fa, che è quella di investire sul settore giovanile. Questo sta portando i suoi frutti. L’idea di organizzare un torneo di questo livello, con due squadre internazionali, ma soprattutto le squadre nazionali di massimo prestigio nel panorama del basket giovanile italiano, rientra nel solco di questa scelta. Forlì sei anni fa non c’era sulla cartina geografica della pallacanestro giovanile, oggi nella cartina geografica nazionale è un punto di eccellenza. Questo per noi è un inizio, non un punto di arrivo, e rappresenta una parte del nostro cammino. Vogliamo migliorare e crescere senza peraltro esagerare, con le nostre forze, come abbiamo fatto fino ad ora. Oggi a me spetta porgere i ringraziamenti. Il primo è quello allo sponsor dell’organizzazione dell’evento che è Novipiù. Il secondo va al Comune di Forlì, con il suo patrocinio ed il suo contributo, che qui ha voluto testimoniare con la presenza del Vicesindaco. Il terzo ringraziamento va alle Terme di Castrocaro, a Lucia Magnani, che grazie a condizioni particolarmente favorevoli ci hanno consentito di ospitare le squadre nella bellissima struttura del Grand Hotel di Castrocaro, che oggettivamente è un grandissimo lusso per dei ragazzi molto giovani che vengono a partecipare a questo torneo. Anche le squadre come Monaco e Kaunas avranno modo di toccare con mano la bellezza del nostro territorio e delle nostre strutture.”

Il Torneo

Si partirà venerdì 24 alle ore 10.30 con Unieuro Forlì - Ibam Munich. Sabato mattina, il primo match, fissato alla ore 10.00, sarà Tortona - Stella Azzurra, mentre le finali di domenica 26 novembre avranno inizio alle 9.00. Oltre al match inaugurale, Forlì scenderà in campo nuovamente alle 18.30 del 24 novembre, contro Bassano, ed il 25 alle 16.00 contro Roseto. Tutte le partite saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube di ItalHoop all’indirizzo https://www.youtube.com/@ITALHOOP.

I gironi

Girone A: Unieuro Forlì, Ibam Munich, Orange1 International Bassano e Roseto Academy. Girone B: Stella Azzurra Roma, Zalgiris Kaunas, College Borgomanero e Allianz Derthona Basket Tortona.

Calendario completo

VENERDI’ 24 NOVEMBRE 2023

ORE 10,30 Unieuro Forlì-Ibam Munich

ORE 12,30 Orange1 Bassano-Roseto Academy

ORE 14,30 Zalgiris Kaunas-Tortona

ORE 16,30 Stella Azzurra Roma-College Borgomanero

ORE 18,30 Unieuro Forlì-Orange1 Bassano

ORE 20,30 Ibam Munich-Roseto Academy

SABATO 25 NOVEMBRE 2023

ORE 10,00 Tortona-Stella Azzurra Roma

ORE 12,00 Zalgiris Kaunas-College Borgomanero

ORE 14,00 Ibam Munich-Orange1 Bassano

ORE 16,00 Roseto Academy- Unieuro Forlì

ORE 18,00 College Borgomanero-Tortona

ORE 20,00 Stella Azzurra Roma-Zalgiris Kaunas

DOMENICA 26 NOVEMBRE

ORE 09,00 Finale 7°/8°posto 4A - 4B

ORE 11,00 Finale 5°/6°posto 3A - 3B

ORE 13,00 Finale 3°/4°posto 2A - 2B

ORE 15,00 Finale 1°/2°posto 1A - 1B