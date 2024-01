Basket Under 14, l’Olimpia Milano è la regina del 16° “Chicco Ravaglia”, International al 7° posto

L’Olimpia Milano è la squadra vincitrice del 16° torneo Chicco Ravaglia, superando l’Orange1 Bassano 106-89 in una finale di altissimo livello. Milano parte fortissimo ed è sempre avanti, Bassano trova la forza di reagire più volte nel corso del match e non si arrende mai. Sguazzin chiude con 33 punti, 13 rimbalzi, 14/24 al tiro, 8 falli subiti; Compaore segna 26 punti con 12/21 al tiro e 8 rimbalzi.

La finalina è stata altrettanto emozionante e si è decisa soltanto nelle ultime azioni di gioco. La Virtus Bologna sale sul terzo gradino del podio con il successo 59-58 col Bonn Rhöndorf. Mercatante è decisivo con 19 punti, 9 rimbalzi e 4 recuperi; Cusano e Negrini realizzano 12 punti, con quest’ultimo autore di 4 degli ultimi 5 punti delle V Nere.

Il quinto posto va invece a Mkk Novi Zagabria che regola KK Oliva Vodnjan Dignano 62-51. Laic offre un’altra prestazione balistica impressionante con 18 punti frutto di 6 triple, 3 assist e 3 recuperi; Zlopasa va in doppia doppia con 17 punti e 11 rimbalzi.

I padroni di casa dell’International Imola vincono in volata con la Stella Azzurra Roma 61-59 e si piazzano al 7° posto. Decisiva una tripla dall’angolo di Filippo Bassi a pochi secondi dalla conclusione del match. International è guidata da Gaddoni con 14 punti, 4/8 da tre e 4 assist; 11 punti per Bassi, 10 per Gulinelli; apporto fondamentale in area di Nonni con 7 punti, 18 rimbalzi e 4 stoppate. Sul campo del Pala Ruggi Bees Pesaro ha la meglio su Cedevita Olimpia Lubiana 84-61 e si guadagna il 9° posto. Montanini 20 punti, Acciari 18, Montesi 14; Grah 18, Koprivec 10, Turkovic 9. Usk Praga chiude il torneo all’11° posto, dopo il successo 68-51 contro BC Vodno Suns Skopje.

David Panopio (Stella Azzurra Roma) è il miglior marcatore del torneo con 115 punti segnati in 4 gare. Entrano nel miglior quintetto Mattia Sguazzin (Olimpia), Pietro Cucco (Orange1), Philip Grothe (Bonn), Farid Compaore (Olimpia) e Serge Ossai (Bonn). Iacopo Roli (International Imola) si aggiudica il premio speciale della famiglia Ravaglia.