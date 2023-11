Atletica, la Federazione premia i giovani dell’Endas Cesena

La Festa dell’Atletica dell’Emilia Romagna 2023, svoltasi a Ferrara sabato scorso, è stata l’occasione per la Fidal regionale per consegnare all’Atletica Endas Cesena i riconoscimenti per i risultati ottenuti durante la stagione appena conclusa..

Un anno particolarmente complicato per i biancoverdi che, nonostante le note difficoltà legate all’alluvione del campo di atletica, hanno aggiunto al palmares societario la vittoria del Campionato Regionale Under 16, la partecipazione alla finale interregionale del CdS Allieve a Roma, il quarto posto nella finale dei Campionati Italiani di prove multiple under 18 a Vicenza e e la settima piazza nella finale scudetto Master a Salerno. Durante la serata sono stati premiati anche Arianna Prati, Irene Piazza, Andrea Giottoli e Giovanni Orlandi per la loro partecipazione ai Campionati Italiani Cadetti. Un plauso speciale è stato rivolto all’allenatrice Susanna Stacchiola, chiamata a far parte del prestigioso progetto di valorizzazione dei tecnici, lanciato dalla federatletica regionale alcuni anni fa.

“Vedersi riconoscere i propri meriti fa sempre piacere - ha commentato la team manager endassina Barbara Valdifiori, rappresentante del club cesenate alla cerimonia - dopo tutto quello che ci è successo ancora di più. É stato un anno difficilissimo, ma nonostante tutto i nostri ragazzi insieme ai loro allenatori sono riusciti comunque ad onorare la stagione agonistica ottenendo risultati fantastici. Quelli che ci aspettano saranno dodici mesi non facili, visti i lavori di ristrutturazione che interesseranno il campo, ma sono convinta che sapremo ripeterci a questi livelli”