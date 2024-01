Pattinaggio artistico su ghiaccio, Il riminese Matteo Guarise stasera insegue il podio europeo

Un programma corto da urlo per il riminese Matteo Guarise che torna a coltivare il sogno di riuscire a salire sul podio del campionato Europeo. Non c’è mai riuscito in coppia con Nicole Della Monica, ce la potrebbe fare con Lucrezia Beccari, la nuova compagna d’avventura sui pattini con cui ha dato vita a una nuova coppia poco più di un anno fa e si sta già prendendo grandi soddisfazioni.

A Kaunas, dove da ieri a sabato sono in programma gli Europei 2023, in anticipo rispetto al solito per via dello spostamento di sede, Guarise, in coppia con Beccari ha chiuso al terzo posto il programma corto che è un po’ la specialità della casa visto che in stagione la coppia italiana allenata tra Bergamo e Madesimo da Luca Demattè e Rosanna Murante si è sempre ben comportata nel primo segmento di gara.

Guarise-Beccari, che hanno pattinato su un suggestivo Run di Ludovico Einaudi, sono stati molto efficaci negli elementi di salto che hanno aperto il loro esercizio. Bene il triplo twist e molto bene i due salti, il triplo toeloop in parallelo e il triplo loop lanciato. Qualche piccola sbavatura nelle sequenze di passi finali per un totale di 67.05 punti che rappresenta il nuovo record personale della coppia e il terzo punteggio della prima parte di gara alle spalle della sorprendente coppia georgiana Anastasiia Metelkina / Luka Berulava, che è al comando con 71.40 e della coppia vincitrice del Gran Prix a Pechino nello scorso dicembre, i tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin che hanno totalizzano 69.63.

Beccari-Guarise sono stati i migliori tra le coppie italiane (gli altri due binomi erano stati primo e secondo nello scorso Europeo): Ghilardi-Ambrosini hanno chiuso al quinto posto con 64.87 punti e i campioni uscenti Conti-Macii sono stati addirittura settimi (ma Sara Macii arriva da un fastidioso infortunio) con 61.52 punti.

Oggi si assegnano le medaglie. Dalle 18 la gara con le 16 migliori coppie delle qualificazioni, Beccari-Guarise scenderanno sul ghiaccio per terz’ultimo e proveranno a compiere l’impresa. La coppia italiana si esibirà su un medley tratto dal musical Cats: Macavity di Andrew Lloyd Webber, Memory di Andrew Lloyd Webber, interpretato da Jennifer Hudson e Skimbleshanks: The Railway Cat di Andrew Lloyd Webber, nella versione di Steven McRae.