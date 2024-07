Pantani, riaperte le indagini sull’esclusione dal Giro d’Italia del 1999

La Procura di Trento ha riaperto le indagini sul caso di Marco Pantani legato al Giro di Italia del 1999. Lo rivela l’Ansa.

Secondo l’agenzia di stampa, il nuovo fascicolo, affidato alla pm della Dda Patrizia Foiera riguarda l’ipotesi, come è emerso anche dalle audizioni in Commissione Antimafia, di un presunto giro di scommesse clandestine legate alla camorra che puntava ad evitare la vittoria del ‘pirata’ nella classifica finale. Il primo a parlare della vicenda – riposta sempre l’Ansa - fu Renato Vallanzasca, ieri sentito come persona informata sui fatti, nel carcere di Bollate, dalla stessa pm trentina. L’indagine – scrive l’Ansa - sarebbe stata riaperta dalla Dda della Procura di Trento guidata da Sandro Raimondi l’anno scorso, anche in seguito agli esiti della Commissione Antimafia secondo i quali bisognava indagare ancora sulle “anomalie” legate all’esclusione dal Giro d’Italia di 25 anni fa di Pantani. La tesi da verificare è che la criminalità organizzata campana sarebbe intervenuta per evitare che Pantani vincesse il Giro d’Italia.