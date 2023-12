Primo ai 75 metri davanti a Martinenghi, dopo tre vasche condotte alla perfezione, l’imolese Simone Cerasuolo si è “piantato” sul più bello, chiudendo al 5° posto la finale dei 100 rana agli Europei in vasca corta in corso di svolgimento a Otopeni. La vittoria è andata all’olandese Kamminga, che ha toccato in 56″52, 5 centesimi meglio dell’azzurro Martinenghi. Bronzo per Corbeau in 56″66. Cerasuolo ha toccato in 56″89.