MotoGp, Bezzecchi trionfa al Mugello

Marco Bezzecchi torna sul gradino più alto del podio con una gara magistrale e rinforza la posizione di leader del mondiale. Marco riesce a contenere prima Raul Fernandez, poi Jorge Martin, un ritrovato Pecco Bagnaia e nuovamente Martin. Questa volta il palcoscenico era tutto per lui. I suoi avversari perdono punti, ma non mollano: Martin è 2° e Di Giannantonio 5° dopo una bella rimonta. Gran podio per Pecco Bagnaia che replica alla grande a un ultimo tentativo di sorpasso di Ai Ogura, che arriva a un niente dal regalare un podio tutto Aprilia a Noale. Settimo, alle spalle di un coriaceo Acosta, è Marc Marquez che lotta a lungo per il 4° posto. Ottavo Raul Fernandez, in rimonta dopo aver sbagliato la prima curva al via ed essersi trovato in fondo al gruppo. Lo spagnolo di Aprilia salta all’ultimo Aldeguer del Bk8 Gresini. Nulla da fare per Bastianini, caduto a metà gara mentre lottava per il 9° posto mentre Pirro chiude 19°.

Matteo Miserocchi