MotoGp, aspettando tutti i big il più veloce è Pedrosa

Il mondiale MotoGp 2024 è iniziato a Sepang, almeno per i debuttanti, i collaudatori e i team che hanno concessioni. Occhi puntati su Pedro Acosta, l’annunciato erede di Marc Marquez, sulla Ducati di Michele Pirro e sui piloti ufficiali Ktm, Yamaha e Honda che però non si sono visti in pista.

Solo sette hanno girato sul tracciato malese. Il più rapido è stato Dani Pedrosa, chiamato come collaudatore Ktm a svezzare Acosta, che con la sua GasGas Red Bull ha centrato il miglior crono in 1’59”233, mentre il debuttante ha chiuso in 1’59“385. Terzo è l’altro collaudatore Ktm, Pol Espargaro, in 1’59”515. La Honda con Bradl segue a oltre mezzo secondo, Pirro ha un ritardo di oltre 1”5, Cal Crutchlow a 1”7 e Savadori con Aprilia a 2”5.

Tutti hanno provato nuove aerodinamiche, ma la differenza fra il trio Ktm-GasGas e gli altri è troppo ampia. Vedremo se oggi e domani scenderanno in pista Fabio Quartararo e Alex Rins per Yamaha, Luca Marini, Joan Mir, Johann Zarco e Takaaki Nakagami per Honda, le due case giapponesi possono fare test illimitati in questo 2024.

Gli altri gireranno a Sepang dal 6 all’8 febbraio, poi in Qatar per i test collettivi il 19 e 20. Le vacanze sono finite e in poche settimane ci troveremo proiettati in un campionato che tutti gli appassionati attendono con ansia. La prima disputa da bar è chiara: “Marc sarà ancora un asso come era solo pochi anni fa?”. Il numero del “partito del si” è cresciuto notevolmente dopo i primi test sulla Ducati Gresini a Valencia. Bezzecchi si conferma? Bastanini si rilancia? Ma poi tutti dovranno fare i conti con Pecco.