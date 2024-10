RIMINI

MATTEO MISEROCCHI

Il team Aruba Cloud MotoE punta su Alessandro Zaccone per crescere nel mondiale elettrico. Il team guidato da Stefano Cecconi, vincitore di due mondiali Superbike con Alvaro Bautista (2022-2023) e di altrettanti titoli nella Supersport 600 prima con Nicolò Bulega (2023) poi con Adrian Huertas (2024) è approdato lo scorso anno in MotoE, con Chaz Davies e Armando Pontone. Dopo la prima stagione, avara di risultati, si punta su Zac, che ha lottato per il titolo in questa categoria sia quest’anno che nel 2021. «Accogliamo Alessandro certi che saprà farci fare un bel passo avanti con il suo talento e la sua esperienza. Siamo un team giovane che si è affacciato in questa sfida estremamente competitiva lo scorso anno».

Il pilota di Saludecio, classe 1999, non nasconde obiettivi ambiziosi: «Non ci possiamo nascondere: vogliamo lottare per il titolo. Vengo da un 2024 molto buono e sono contento di entrare nella famiglia Aruba. Con loro voglio fare un ulteriore passo nella mia crescita di prestazioni. Sono sicuro che riusciremo a toglierci soddisfazioni importanti e non vedo l’ora di iniziare».

In MotoE Zac vanta 44 gare con 2 vittorie, 8 podi e 6 pole position in tre stagioni.

