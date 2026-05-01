World Sbk, Bulega in Ungheria per riscrivere la storia: vincendo garauno otterrebbe il record di successi consecutivi

Quarto appuntamento stagionale all’orizzonte per la Superbike, di scena questo fine settimana al Balaton Park. Il tracciato ungherese, che ha debuttato nel calendario delle derivate l’anno passato, rappresenta quasi un unicum visto il suo layout ricco di curve molto lente, ma il pilota da battere resta Nicolò Bulega. Il romagnolo arriva in Ungheria dopo aver vinto tutte e nove le manche sinora disputate quindi da leader di campionato, nonché con la possibilità di fare la storia. Contando anche i successi nelle ultime quattro manche del 2025 infatti Bulega è ora a tredici successi consecutivi e in caso di successo in garauno salirebbe a 14, entrando nei libri dei record per la più lunga striscia di vittorie consecutive nella storia delle derivate sottraendo il primato a Razgatlioglu. «I record sono importanti - spiega Bulega - ma per me la cosa più importante è vincere il titolo e sono concentrato su quello. Se avrò la possibilità di vincere lo farò, altrimenti penserò al campionato».

Balaton non è un tracciato gradito a Bulega che però nel 2025 concluse due volte secondo. «L’obiettivo è essere competitivi fin dalle prime libere».

Il primo rivale di Bulega potrebbe nuovamente essere il compagno di squadra Iker Lecuona, reduce da sei secondi posti consecutivi.

A caccia di una scintilla Stefano Manzi, alle prese con una R1 poco performante e con la poca esperienza in categoria. “Ad Assen abbiamo chiuso il week-end in crescita - le parole di Manzi - e vogliamo costruire il fine settimana alle porte su questo slancio. Finora è stato difficile essere veloce sin da venerdì, pur migliorando un passo alla volta, ma serve per poter giocarsi le posizioni che contano».