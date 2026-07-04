World Ducati Week: oltre 5mila ducatisti hanno sfilato a Riccione - Gallery

Si è svolta con grande partecipazione e in un clima di festa la spettacolare parata di venerdì pomeriggio a Riccione di World Ducati Week 2026, uno degli appuntamenti più attesi da migliaia di appassionati delle due ruote provenienti da tutto il mondo. Oltre cinquemila motociclisti hanno raggiunto Riccione dal Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, dando vita a un lungo e scenografico corteo che ha attraversato il territorio fino a raggiungere la zona Marano.

L’arrivo delle moto lungo i viali Torino, Milano e D’Annunzio è stato accolto da tantissimi cittadini, turisti e appassionati che hanno assistito al passaggio della parata lungo il percorso, trasformando il lungomare in un grande spettacolo a cielo aperto.

Punto di arrivo della parata è stato il Samsara Beach, dove la serata è proseguita con la tradizionale rustida di pesce.