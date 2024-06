World Ducati Week, “All in One” per la carica dei centomila

La World Ducati Week 2024 andrà in scena nel Misano World Circuit dal 26 al 28 luglio e avrà come protagonista una nuova motocicletta, probabilmente ispirata alla 916.

Ieri, a Borgo Panicale nell’auditorium Ducati, Claudio Domenicali, affiancato da staff tecnico e piloti, ha presentato l’edizione numero 12 dell’appuntamento che richiamerà, per tre giorni, oltre 100mila appassionati in riviera. Ormai si tratta di un vero e proprio maxi evento che rappresenta l’incontro di tutti i ducatisti del mondo. Ieri gli onori di casa li ha fatti Giancluca Gazzoli, di Radio Deejay, diventato popolare nel mondo delle moto dopo che Valentino Rossi gli ha concesso un’intervista e lo ha scelto per presentare l’inaugurazione della stagione del suo team, il Pertamina Enduro Vr46. In sala erano presenti tantissimi piloti, i crossisti Antonio Cairoli e Alessandro Lupino, oltre, ovviamente a Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista, bicampioni del mondo MotoGp e Superbike con Ducati, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Michele Pirro e Nicolò Bulega. In sala anche Andrea Albani, amministratore delegato del “Marco Simoncelli”, oltre a sindaci ed assessori allo sport di Misano Adriatico, Cattolica, Riccione e Rimini. La “Wdw”, infatti, coinvolgerà tutta la riviera. Domenicali è stato il mattatore della presentazione, affiancato da Mauro Grassilli, che ha preso il posto di Paolo Ciabatti alla guida del team MotoGp e che ha spiegato con orgoglio che nella “Race of Champions” si sfideranno piloti che detengono, insieme, 20 titoli mondiali, e da Patrizia Cianetti, responsabile del team marketing e comunicazione, che ha messo a punto il programma dell’evento e ha spiegato anche il titolo di questa 12a edizione: “All in One”, cioè “tutto in uno”, a significare la vocazione di Ducati a rappresentare tutto il paradigma della passione in moto: il fuoristrada estremo, la pista, il touring su strade asfaltate e strade bianche. Per gli appassionati la possibilità di guardare e provare i mezzi con il marchio di Borgo Panigale, scoprire la novità 2024, probabilmente ispirata alla 916, oltre a vivere le emozioni di incontrare i propri beniamini, vederli all’opera in pista ed assistere a varie esibizioni. Due le serate di concerti e feste: la prima il venerdì, in spiaggia, a conclusione della ormai tradizionale parata di tutti i ducatisti presenti, che prima faranno un paio di giri di pista, poi si sposteranno in riviera dove ci sarà uno spettacolo musicale ed una rustida, dedicati alla Scrambler; poi sabato con il “Marco Simoncelli” trasformato in una discoteca a cielo aperto alla fine della Race of Champions, corsa dai migliori assi della MotoGp e Superbike in sella a delle Panigale V4. «La Wdw è la quintessenza dell’essere ducatisti – ha affermato Domenicali – non siamo, infatti, solo moto, tecnologia e corse, ma puntiamo a rendere migliore la vita delle persone facendole divertire. Arriviamo a questa edizione numero 12 con la gamma più larga di sempre della nostra produzione, con il nostro marchio prossimo a festeggiare i 100 anni (avverrà nel 2028 ndr) e con la vittoria di due titoli consecutivi sia in MotoGp che in Superbike, mai riuscita a nessun costruttore. Sarà un grande appuntamento in cui festeggiamo un modello iconico come la 916 e presenteremo una novità assoluta».