Valsecchi: “Formula E a Misano, lo spettacolo è assicurato” VIDEO

La Formula E arriva in Romagna per cercare numeri di spettatori importanti e finisce per offrire un mese di eventi a quattro ruote da urlo. Viene da chiedersi quando, la Regione Emilia-Romagna ed i tracciati Misano World Circuit ed Autodromo di Imola “Enzo e Dino Ferrari” creeranno un superpass o un mega biglietto per gustarsi: Formula 1, gara di durata Wec, MotoGp, Sbk, FormulaE e Gt World Series. Ad aprile si inizia con la Formula E, si prosegue il 19-21 con la 6 ore di Imola Wec , e si torna sul Santerno il 17-19 maggio per il Gran il gran premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna: tripletta con il botto. Il motorismo anche quello dominato dal potenziometro in luogo del pedale o della manopola del gas, passa dai grandi circhi o teatri d’asfalto romagnoli. Alla serata di gala, fra gli ospiti, era anche presente Pietro Benvenuti, direttore generale del “Enzo e Dino Ferrari”. Fra gli ospiti uno che di gare a 4 ruote se ne intende e parecchio, Davide Valsecchi. pluricampione delle Formule minori, collaudatore di Formula 1 per la Lotus ed ora voce dai box di Sky per la Formula 1. Il suo pensiero sulle aspettative per le elettriche in Romagna: «Spero in un grande spettacolo anche perché è la prima volta che arrivano qui. Sarà un fine settimana importante. Ci potrebbe essere molta gente, in un periodo in cui non c’è tanto motorsport nelle nostre zone. Sono contento che sia qui. In passato la sede delle gare per questi mezzi era a Roma, un po’ distante da casa mia. Sarà un grande avvenimento con i prezzi accessibili».

Valsecchi è appassionato di tutto ciò che è corsa e spesso commenta, in tandem con Marco Melandri, le gare di MotoGp, conosce Misano sia per averci corso con le 4 ruote che per aver seguito tante tappe del Gp MotoGP fra il pubblico: «Non sono un super intenditore delle due ruote, anche se sono appassionato, quindi mi fido di Marco. Corro in motocross ma non sono abbastanza bravo per fare grandi figure, conosco bene la pista, è sempre bellissimo perché si crea un’atmosfera speciale durante i week-end di gara». M.M.