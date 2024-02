Una festa in grande stile per il Moto club Pasolini di Rimini VIDEO

Domenica di passione per “e’ mutor” nel Frontemare di Miramare di Rimini. Il Motoclub “Pasolini” ha premiato i suoi soci con ospiti di eccezione: Manuel Poggiali, Paolo Simoncelli, Mattia Casadei, Matteo Ferrari, Massimo Roccoli, Vito Bezzecchi (con Marco che ha fatto un video saluto perché impegnato a Portimao) Matteo Morri e Michele Amadori. Premiazione anche per i campioni delle varie categorie del campionato minimoto, del “Trofeo Simoncelli”, organizzato dal sodalizio, per mototurismo e collezionisti