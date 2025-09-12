Un parterre di lusso per il libro “Gresini Racing” - Gallery

Nadia Padovani presenta il suo libro circondata dall’affetto dei collaboratori e piloti dell’era del marito Fausto e della sua. La presentazione del libro “Gresini Racing quando la vita si mette in moto” è un racconto della vita sportiva, di relazioni e affetti, di Fausto Gresini e Nadia nel segno della passione. Sono intervenuti tantissimi personaggi: Giovanni Copioli presidente Fmi, Loris Capirossi dirigente Dorna, Marc Marquez, Enea Bastianini, Fabrizio Cecchini primo tecnico che affiancò Fausto e ora ha un suo team nel Civ, Paolo Simoncelli, Jorge Martin e i piloti attuali, Alex Marquez, Fermin Aldeguer e Matteo Ferrari.

Sul palco tanti aneddoti e racconti del loro rapporto con il Gresini Racing: storie di passione, riscatto e vittoria. Come ha detto Capirex: «Sono bravi, ma hanno anche un bel culo, ogni anno vincono».

Bezzecchi è arrivato in circuito dopo aver fatto visita, insieme a tutto il team Aprilia e a Jorge Martin alla sede della Brembo. Qui è stato accolto dai dipendenti della ditta che festeggia 50 anni di attività nelle corse e dai dirigenti Matteo Tiraboschi, Alberto e Cristina Bombassei. «Ho sempre frenato con Brembo e sono uno staccatore “strong”. Oggi ho potuto apprezzare dal vivo la passione e l’innovazione che caratterizzano ogni singolo dettaglio dietro alle staccate con San Brembo» ha detto Bez.

Poi è arrivato al Mwc per salire sulla bomba Rsv4 X da ricconi per qualche foto. Stasera dalle 19 la “Cattolica Ride Week”: Andrea Migno, Mattia Pasini e Rosario Triolo presenteranno Miguel Oliveira, Aron Canet, Michele Pirro, Celestino Vietti, Matteo Ferrari, Mattia Casadei e Luca Lunetta, in una serata con tante moto da gara esposte.

