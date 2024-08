Un immenso Enea Bastianini conquista il Gp di Inghilterra e torna prepotentemente in corsa per il Mondiale

Enea Bastianini torna quello del 2022 e centra un bellissimo successo nel Gp di Inghilterra andato in scena a Silverstone in un finale in cui divora Jorge Martin, Pecco Bagnaia e Marc Marquez, che giungono nell’ordine alle sue spalle. Negli ultimi giri gli avversari sembrano alla guida di camion che non riescono a fare curvare, mentre Enea vola con l’agilità di una gazzella. Sesto successo per lui, 100° nel mondiale per Ducati. Ora il riminese è a -49 nel mondiale da Martin, tornato in vetta con 3 lunghezze su Pecco. Se ripeterà gare simili il Mondiale potrebbe anche diventare suo.

Buon 4° posto di Marc Marquez, con il Gresini Racing, che piazza anche Alex al 7°. Di Giannantonio chiude 5° e completa il pokerissimo della Ducati, mentre sesto è Aleix Espargaro su Aprilia. Bella gara di Bezzecchi, che, malgrado il dolore al piede, nel finale strappa l’8° posto a Pedro Acosta.