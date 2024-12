Trenta moto da 80mila euro più Iva vendute in 76 giorni: sold-out la RSV4 X ex3ma Aprilia in edizione limitata presentata a Misano

Gioielli in edizione limitata da 80mila euro più iva: tutti venduti. L’Aprilia RSV4 X ex3ma, presentata in occasione del Gran Premio di MotoGP dell’Emilia-Romagna lo scorso settembre a Misano, ha registrato un grande successo, esaurendo tutti i 30 esemplari in appena 76 giorni. Questa moto in edizione limitata, con la livrea celebrativa Perla Nera in omaggio al primo titolo mondiale 250cc conquistato da Max Biaggi nel 1994, è subito diventata un oggetto del desiderio per gli appassionati. Il suo successo è stato tale che gli esemplari disponibili sono stati venduti in soli 76 giorni.