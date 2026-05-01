Supersport, Zaccone vuole il podio nel Gp d’Ungheria, Casadei e Ferrari vanno a caccia di conferme

La Supersport si sta candidando a categoria più entusiasmante dell’anno una gara alla volta ed è quindi lecito aspettarsi grande spettacolo anche a Balaton. In classifica generale del resto solo un punto separa il leader Jaume Masia dal primo inseguitore Albert Arenas e nelle prime sei manche vi sono stati già cinque vincitori diversi. La pattuglia romagnola si affida in primis ad Alessandro Zaccone che ad Assen ha mostrato grandi passi avanti, tanto da lottare per il podio in garadue. «E’ stato bello tornare in testa a una gara - le sue parole - e in generale sono in crescita. Sono sulla strada giusta, spero di lavorare nel modo corretto anche a Balaton».

Segnali incoraggianti li ha espressi anche Mattia Casadei, in cerca però di quella costanza nelle prime posizioni finora mancata. «Abbiamo fatto un passo in avanti ad Assen, sento la moto più mia - spiega Mattia - ora sono pronto per Balaton».

Chi invece quest’anno è già salito sul podio è Matteo Ferrari che nelle ultime gare ha però faticato maggiormente e va quindi a caccia di una svolta. Proprio come Federico Caricasulo che, a differenza del compagno Valentin Debise, autore di una doppietta a Portimao, sta ancora cercando la giusta simbiosi con la ZXMOTO.

In pista anche la Sportbike, con Elia Bartolini deciso a migliorare il suo attuale miglior risultato stagionale, il settimo posto in garauno ad Assen.