Supersport, Manzi deve accontentarsi del 4° posto. Huertas concede il bis e va in fuga

Nella Supersport Stefano Manzi deve accontentarsi del 4° posto, dopo essere scivolato nel giro di allineamento a causa di una gomma anteriore scelta male. Manzinger lotta comunque per il podio e si gode l’abbraccio del suo team, il ten Kate, e quello dei suoi tifosi. Ora è a -22 in classifica da Adrian Huertas, che con la sua Ducati Aruba vince due volte in Romagna, battendo Yari Montella, compagno di marchio del team Barni. Terzo Valentine Debise, sulla Yamaha dell’Evan Bros Ravenna. Discreti gli altri due romagnoli: 7° posto per Caricasulo (MvAgusta) e 9° per Antonelli (Ducati Althea). Nessun punto per il Team Vft di San Clemente: Ruiz è infatti arrivato 16°.