Superbike, Razgatlioglu vuole spezzare lo strapotere della Ducati

Fuoco alle polveri a Misano. Oggi infatti la Superbike è pronta a dare il via al proprio fine settimana in terra romagnola, dopo oltre due mesi di pausa dall’ultima volta. Lo spettacolo è a dir poco atteso, in quello che è senza dubbio un feudo Ducati: a Misano infatti la casa di Borgo Panigale detiene il record del maggior numero di successi – 37 - per un singolo costruttore in un singolo tracciato. Nonostante ciò il favorito per il fine settimana è il portacolori di un’altra casa ossia Bmw, che punta tutto su Toprak Razgatlioglu. Il turco infatti ha brillato nei test svolti a fine maggio, ed ora va in cerca del quarto successo stagionale, per recuperare i sei punti che lo separano dal leader Alvaro Bautista. Lo spagnolo dal canto suo è reduce da sei cadute in due giorni nei test misanesi, ed è dunque chiamato ad una risposta di carattere. Alvaro ad ogni modo ha già conquistato la sua prima vittoria del fine settimana, avendo conquistato ieri il successo nel torneo di Padel andato in scena nella nuova Padel Arena posta all’interno del paddock: lo spagnolo, in coppia con la pilota del mondiale femminile Lucy Michel, ha avuto la meglio, sotto lo sguardo divertito di Razgatlioglu, delle coppie formate da Andrea Locatelli e Tayla Relph e da Tarran Mackenzie e Roberta Ponziani.

Tornando alla pista un altro nome da tenere in considerazione è ovviamente quello di Nicolo Bulegà, desideroso di essere profeta in patria. «E’ fantastico essere a Misano – le parole di Nico – e spero di godermi il primo weekend di casa in Superbike con questi colori. Abbiamo provato delle cose in termini di assetto nei test e le risposte sono state confortanti: serve migliorare di continuo perché i rivali sono molto rapidi. Il mio compagno per il 2025? Non so onestamente: sono felice di avere Bautista nel box, dato che è un pilota veloce nonché una grande persona. Se Alvaro decidesse di smettere ed arrivasse qualcun altro non sarebbe comunque un problema».

Come Bulega anche Michael Rinaldi punta a brillare in casa, pur provenendo da un inizio di stagione più complicato: nei primi round infatti il romagnolo non ha ottenuto i risultati che sperava, ma l’aria di casa potrebbe essere il toccasana giusto per risalire. «La gara di Misano mi porta alla mente bellissimi ricordi, e i tanti amici presenti aiutano ad affrontare il weekend nel modo giusto. Nel test di Cremona le cose sono andate abbastanza bene: purtroppo non abbiamo partecipato ai test di Misano, che mi avrebbero aiutato, quindi non so bene quale sia il mio potenziale. Io mi sono allenato al massimo, per arrivare pronto, ma vedremo cosa potrò ottenere. I primi round ci hanno insegnato poco visti i risultati: forse a non arrenderci, ed a non crearsi troppe aspettative». Oggi alle 10.20 la prima sessione di prove libere.