Superbike: Razgatlioglu vince la Superpole Race, Bulega subito out

Toprack Razgatlioglu vince anche la Superpole Race, mentre Nicolò Bulega si trova a terra alla prima curva: Bassani (Bimota) sbaglia tutto, si stende e lo travolge. Per Nic la giornata non era iniziata bene, visto che era caduto nel warm up: la tensione per lui è tanta e dovrà tirar fuori tutto il suo carattere per fare bene in gara 2. Secondo posto per Alex Lowes con la riminese Bimota e terzo Andrea Locatelli su Yamaha. Per Alvaro Bautista e Jonathan Rea un 5° e un 7°: paiono lontani anni i giorni in cui lottavano per il dominio della SBK. Danilo Petrucci porta la Ducati Barni ad un buon 4°, mentre Michael Ruben Rinaldi è 16° davanti a un Andrea Iannone che paga un doppio long lap penalty per partenza anticipata.