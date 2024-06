Superbike, Razgatlioglu vince la Sprint race di Misano Adriatico davanti a un super Bulega

Il mago Toprak si ripete e toglie la vittoria in casa a Nicolò Bulega. Il pilota di San Clemente parte “a cannone”, arriva largo alla prima curva e viene passato da Razgatlioglu e dalla Kawasaki di Alex Lowes. In tre giri Bulegas porta la Ducati Aruba al primo, ma Raz replica dopo una tornata e va a vincere. Terzo è Lowes davanti a Locatelli (Yamaha) e a Iannone, primo dei piloti privati. Bautista cade mentre è in lotta per il terzo posto e chiude comunque 17°. Bassani è 6°, Petrucci 9°, Rinaldi 11° dopo una discreta rimonta.mentre Pirro è 16°.