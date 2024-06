Vittoria di Toprak Razgatlioglu e della BMW in gara 1 a Misano. Al via scatta velocissimo Remy Gardner con la Yamaha Grt, ma il turco lo salta dopo pochi passaggi e vola verso la vittoria. Bulega è 2° dopo aver impiegato troppo tempo a inizio gara per recuperare un avvio poco brillante. Terzo Bautista che si prende un podio in un giorno per lui difficile. Quarto Andrea Locatelli che con la sua Yamaha regola Alex Lowes (Kawasaki) e Gardner. Settimo e primo dei provati Andrea Iannone sulla gialla Ducati del GoEleven diretto dal cesenate Denis Sacchetti. Nono Petrucci, 11° Bassani, 13° Pirro davanti a Rinaldi. A terra Rea nelle prime battute.

Bulega felice

In sala stampa il riminese è il ritratto della soddisfazione: “Se mi avessero detto a inizio stagione che sarei arrivato sul podio a Misano avrei firmato e sarei stato felicissimo. Ora sono felice, perché essere sul podio è sempre bello, ma potevo fare di più. Al via non sono scattato al meglio ed ho perso tempo a superare dei piloti più lenti di me. Con Alvaro ho avuto un occhio di riguardo, perché è il mio compagno di squadra. Aspettavo sbagliasser, ma non sbagliava mai....”.