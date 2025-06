Superbike, Razgatlioglu conquista gara-1 a Misano VIDEO

Toprak Razgatlioglu si inventa una gara super in casa del suo sfidante più forte. Il turco della BMW piega un Nicolò Bulega non a postissimo con la messa a punto della sua Ducati e innervosito dalla penalizzazione subita in prova. Nic sarebbe dovuto partire dalla prima casella ma la direzione gara lo ha penalizzato per aver rallentato Petrucci in prova. In gara Nic ha preso in fretta il comando, tallonato da Raz, che poi lo ha passato, involandosi verso il successo. Terzo Danilo Petrucci (Ducati Barni) che ha battuto Alex Lowes con la Bimota Kawasaki. L’altra moto riminese, affidata a Axel Bassani è uscita al secondo passaggio mentre era 2°; a terra anche Andrea Iannone, con Michael Ruben Rinaldi (Yamaha) 15°.