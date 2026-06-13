Superbike, ora è ufficiale: il Mondiale a Misano fino al 2031

Il Round dell’Emilia-Romagna del Mondiale Superbike si correrà a Misano World Circuit fino al 2031. L’accordo di prolungamento di contratto è stato sottoscritto dalla Santa Monica SpA e dai vertici del WorldSBK e annunciato a livello mondiale in occasione della tappa del Campionato del Mondo Motul FIM Superbike in svolgimento fino a domani al “Marco Simoncelli”.

La tappa di Misano consoliderà dunque la sua presenza nella storia del WorldSBK, della quale fa parte dal 1991, con 33 round disputati, secondo solo a Phillip Island ed Assen.

Quello ospitato al “Marco Simoncelli” è un round premiato dal pubblico sia in termini di presenze in circuito (76.063 gli spettatori della passata edizione), sia di audience televisiva, con una media di circa 10 milioni di spettatori che ne fanno uno degli appuntamenti più seguiti del campionato.

Importante anche la ricaduta sul territorio, con oltre 154.000 presenze turistiche generate dall’evento ed un indotto economico che supera i 28 milioni di euro, come evidenziato dallo studio condotto da Trademark Italia nel 2024.