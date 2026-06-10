Superbike, Misano pronta al week-end mondiale: nel 2025 gli spettatori furono oltre 76mila

Il Misano World Circuit è pronto ad ospitare per la trentatreesima volta il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike. L’appuntamento è per questo fine settimana con l’Emilia-Romagna Round, prova che anche quest’anno segnerà il giro di boa della stagione e che rinnova il solido legame tra il WorldSBK e la Motor Valley, territorio simbolo della passione per i motori, dell’innovazione e dell’eccellenza industriale.

Il weekend di Misano avrà inoltre un significato speciale per i tanti piloti che risiedono nella Riders’ Land chiamati a disputare il round di casa davanti al pubblico delle grandi occasioni, in un contesto che si preannuncia ricco di spettacolo sia in pista che fuori. Ad arricchire ulteriormente il programma sarà il quarto round stagionale del FIM Women’s Circuit Racing World Championship (WorldWCR), che torna per la seconda volta sul tracciato romagnolo.

L’evento gode del sostegno della Regione Emilia-Romagna e, proprio nella sede dell’amministrazione regionale, sono stati presentati questa mattina i contenuti del weekend alla presenza delle istituzioni politiche e sportive dei piloti che saranno protagonisti in pista nel fine settimana.

Quello tra l’Emilia-Romagna Round e il FIM World Superbike World Championship è un rapporto consolidato e di successo: delle 39 edizioni del campionato disputate dal 1986 ad oggi, Misano World Circuit ne ha disputate 33, dietro ai soli circuiti di Phillip Island e Assen. Non solo: la tappa che va in scena al “Marco Simoncelli” è anche quella che da diversi anni fa registrare il maggior numero di presenze di pubblico (76.063 gli spettatori della passata edizione) e la più alta audience televisiva con una media di circa 10 milioni di spettatori.

Importante anche la ricaduta sul territorio, con oltre 154.000 presenze turistiche generate dall’evento ed un indotto economico che supera i 28 milioni di euro.

Negli ultimi dieci anni a Misano World Circuit il numero di spettatori è cresciuto di oltre il 20% grazie anche ai contenuti che si sono aggiunti all’interno dell’impianto, come la MWC Square e le sue proposte commerciali.