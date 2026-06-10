Superbike, Misano pronta al week-end mondiale: nel 2025 gli spettatori furono oltre 76mila

Moto
  • 10 giugno 2026
Oggi la conferenza stampa in Regione a Bologna
Oggi la conferenza stampa in Regione a Bologna

Il Misano World Circuit è pronto ad ospitare per la trentatreesima volta il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike. L’appuntamento è per questo fine settimana con l’Emilia-Romagna Round, prova che anche quest’anno segnerà il giro di boa della stagione e che rinnova il solido legame tra il WorldSBK e la Motor Valley, territorio simbolo della passione per i motori, dell’innovazione e dell’eccellenza industriale.

Il weekend di Misano avrà inoltre un significato speciale per i tanti piloti che risiedono nella Riders’ Land chiamati a disputare il round di casa davanti al pubblico delle grandi occasioni, in un contesto che si preannuncia ricco di spettacolo sia in pista che fuori. Ad arricchire ulteriormente il programma sarà il quarto round stagionale del FIM Women’s Circuit Racing World Championship (WorldWCR), che torna per la seconda volta sul tracciato romagnolo.

L’evento gode del sostegno della Regione Emilia-Romagna e, proprio nella sede dell’amministrazione regionale, sono stati presentati questa mattina i contenuti del weekend alla presenza delle istituzioni politiche e sportive dei piloti che saranno protagonisti in pista nel fine settimana.

Quello tra l’Emilia-Romagna Round e il FIM World Superbike World Championship è un rapporto consolidato e di successo: delle 39 edizioni del campionato disputate dal 1986 ad oggi, Misano World Circuit ne ha disputate 33, dietro ai soli circuiti di Phillip Island e Assen. Non solo: la tappa che va in scena al “Marco Simoncelli” è anche quella che da diversi anni fa registrare il maggior numero di presenze di pubblico (76.063 gli spettatori della passata edizione) e la più alta audience televisiva con una media di circa 10 milioni di spettatori.

Importante anche la ricaduta sul territorio, con oltre 154.000 presenze turistiche generate dall’evento ed un indotto economico che supera i 28 milioni di euro.

Negli ultimi dieci anni a Misano World Circuit il numero di spettatori è cresciuto di oltre il 20% grazie anche ai contenuti che si sono aggiunti all’interno dell’impianto, come la MWC Square e le sue proposte commerciali.

Gli eventi collaterali

Per alcuni piloti la sfida comincerà già domani, giovedì 11 giugno, ma non in moto, bensì su una delle iconiche attrazioni di Aquafan: il Kamikaze. Stefano Manzi, Sam Lowes, Axel Bassani, Arianna Barale, Natalia Rivera e Denise dal Zotto si affronteranno a suon di discese, sotto la supervisione di Nicolò Bulega e Maria Herrera, sulle due piste da 90 metri, alla ricerca del miglior riscontro cronometrico. L’appuntamento è per le ore 11 al parco acquatico di Riccione, dove il pubblico presente potrà scattarsi una foto con i piloti e farsi firmare un autografo.

Sempre domani, al Centro Tecnico della FMI all’interno del Misano World Circuit, ci sarà la presentazione della Racing Night – Round Bardhal del CIV con lo svelamento ufficiale del poster.

Il giovedì dell’Emilia-Romagna Round riserva, come sempre, anche un momento dedicato alle associazioni no profit del territorio con la Pit Walk Solidale. Dalle 17:00 gli ospiti potranno accedere alla Pit Lane, passeggiare davanti ai box e fare visita ai team.

Altro momento dedicato all’inclusione è quello in programma venerdì 12 giugno, dalle 14 alle 17, quando il team 3zero3 Racing Team, il campione Manuel Reggiani e una schiera di piloti professionisti regaleranno sorrisi, adrenalina e pura passione ai ragazzi diversamente abili con una sessione di mototerapia.

Sempre venerdì, alle 12:00, nel Paddock Show verrà presentata l’edizione 2026 del WDW dedicata al centenario Ducati, mentre alle 18:00, nel Box WorldSBK, ci sarà la celebrazione del 20° anniversario della Commissione Donne della FIM, che segna due decenni di dedizione, progressi e impegno a favore delle donne nel motociclismo. A riflettere sulle sfide e sui traguardi raggiunti saranno Janika Judeika (Direttrice della Commissione Femminile FIM), Giovanni Copioli (Vicepresidente FIM), Kiara Fontanesi (6 volte Campionessa del Mondo WMX), Maria Herrera (Campionessa del Mondo WCR) e Josephine Bruno (miglior pilota femminile nella categoria 300cc ai Giochi Intercontinentali del 2024).

Sabato 13 giugno alle 10:30, verrà inaugurato l’ultimo step della MWC Square e, nell’occasione, ci sarà il taglio del nastro alla sede dell’ITS Maker Academy negli spazi sotto la tribuna C che ospitano il corso “Sport & Electric Motorcycle”.

In serata, invece, l’Arena 58 ospiterà la gara in notturna del Campionato Italiano Flat Track, organizzato dal Moto Club Misano in collaborazione con la FMI, Comune di Misano Adriatic

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui