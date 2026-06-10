Superbike, Misano pronta al week-end mondiale: “Già 75mila biglietti venduti”

Weekend dedicato alla Superbike al circuito di Misano. Da venerdì 12 a domenica 14 tornano a rombare le moto del mondiale, giunto al giro di boa della stagione. L’evento è stato presentato oggi a Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna. Bene la vendita dei biglietti: i circa 75.000 tagliandi staccati finora si avvicinano già al risultato dello scorso anno, ma gli organizzatori contano sulla promozione degli ultimi giorni per superarlo. “Siamo pronti, sarà una gara molto partecipata ma noi siamo abituati ad ospitare questi eventi”, dice il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni. “Questo - sottolinea il primo cittadino - significa anche una ricaduta importante per il territorio, unendo la parte sportiva e quella turistica, visto che il circuito è a due passi dal mare”.

Alla presentazione ufficiale anche alcuni dei sicuri protagonisti della gara, a partire dal leader del mondiale Nicolò Bulega. “Arrivo dopo tante vittorie di fila nella casa di gara, questo dà una bella carica”, dice il recordman della Superbike, a caccia dell’ennesima vittoria. In sala anche il riminese Stefano Manzi: “E’ sempre bello correre a Misano- dice il pilota Yamaha- nel mio caso torno anche a casa a dormire anziché dover andare in hotel”. “E’ molto bello ma qui senti anche di più la pressione”, sottolinea invece Axel Bassani, pilota della riminese Bimota, il cui stabilimento è a due passi dal circuito. Tra le donne, c’è la forte spagnola Natalia Rivera, appena 19 anni, ma che a Misano ha già trionfato, ma in occasione del campionato europeo. Padrona di casa della prestazione, l’assessora regionale a Turismo e Sport Roberta Frisoni

Quello tra l’Emilia-Romagna Round e il FIM World Superbike World Championship è un rapporto consolidato e di successo: delle 39 edizioni del campionato disputate dal 1986 ad oggi, Misano World Circuit ne ha disputate 33, dietro ai soli circuiti di Phillip Island e Assen. Non solo: la tappa che va in scena al “Marco Simoncelli” è anche quella che da diversi anni fa registrare il maggior numero di presenze di pubblico (76.063 gli spettatori della passata edizione) e la più alta audience televisiva con una media di circa 10 milioni di spettatori.

Importante anche la ricaduta sul territorio, con oltre 154.000 presenze turistiche generate dall’evento ed un indotto economico che supera i 28 milioni di euro.

Negli ultimi dieci anni a Misano World Circuit il numero di spettatori è cresciuto di oltre il 20% grazie anche ai contenuti che si sono aggiunti all’interno dell’impianto, come la MWC Square e le sue proposte commerciali.