Superbike, Misano incorona Toprak Razgatlioglu: tripletta per 75mila spettatori. Bulega e Bautista completano il podio

Nulla da fare contro questo Toprak Razgatlioglu: il turco vince anche gara 2 e si prende tutto il Gp Pirelli dell’Emilia Romagna che vede 75mila presenze nel fine settimana. Bulega parte forte e prende 1”3 di vantaggio nei primi giri, ma quando Raz si libera di Alex Lowes non c’è storia. Alla fine il pilota della BMW vince impennando con la ruota posteriore: dominio! Bulega è ottimo 2° davanti a un Bautista che batte la Kawasaki di Lowes. Segue Andrea Locatelli, sempre più consistente con la Yamaha, mentre un monumentale Petrucci stringe i denti, strappa il 6° a Bassani, malgrado condizioni fisiche precarie ed è primo dei piloti clienti. Per Iannone un 11°, dopo un fuoco di paglia al primo giro, quando è transitato 2°, mentre Pirro cade al penultimo giro, mentre era 14°. Beffa per Rinaldi, 16°. Il romagnolo del Motocorsa cade al primo giro, torna in sella e gira con i tempi del 5°\6°. Il suo fine settimana è stato davvero sfortunato.