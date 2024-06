Superbike, la Superpole di Misano a Razglatioglu, Bulega splendido secondo VIDEO

Parte primo Razglatioglu in 1’32”320, al suo fianco uno splendido Bulegaa in 1’32”556 e la Yamaha privata di Gardner. Seconda fila per la Kawasaki di Lowes, il campione in carica e Locatelli. Settimo Iannone, scivolato nel finale mentre Rinaldi è 18° e Pirro 20°, con Bassani 11° davanti al rientrante Petrucci. Bulega aveva centrato la pole in 1’32”221, ma il crono gli è stato tolto da una bandiera gialla che gli ha tolto il miglior tempo, ma non certo la fiducia. “Ho fatto comunque la pole e in ogni caso parto 2° con l’obiettivo di lottare per vincere”.