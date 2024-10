Superbike, il calendario provvisorio 2025: a Misano dal 13 al 15 giugno

È stato diramato il calendario provvisorio del Mondiale 2025 Superbike. L’appuntamento romagnolo di Misano fissato per il week-end 13-15 giugno. Così il direttore del Misano World Circuit Andrea Albani: “Nel prossimo giugno spegneremo 34 candeline. La SBK ha un suo domicilio privilegiato a MWC, siamo fra i tre circuiti al mondo con più gare ospitate e questo splendido evento fa parte della nostra storia. Quest’anno abbiamo avuto un’edizione fantastica, con oltre 75mila spettatori e la firma di un accordo per i prossimi cinque anni. La regione Emilia-Romagna sta svolgendo un ruolo determinante e le siamo grati. Da parte nostra c’è l’impegno a fare sempre meglio, perché le giornate di spettacolo in pista abbiano anche quel contorno di entusiasmo popolare che il mondiale derivate si merita, organizzando experience che coinvolgano la MWC Square con le imprese protagoniste e garantendo servizi sempre di eccellenza”.