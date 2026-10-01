Superbike, il calendario del Mondiale 2027: la tappa di Misano dal 18 al 20 giugno

Ecco il calendario provvisorio del Mondiale 2027 Superbike. La tappa di Misano al “Marco Simoncelli” fissata per il week-end dal 18 al 20 giugno.

L’Emilia-Romagna Round già da qualche anno, dal punto di vista sportivo e delle presenze generate, è l’evento che dà il via alla stagione estiva di Misano Adriatico e dell’intero territorio. Quest’anno sono stati oltre 76.000 gli spettatori presenti nell’arco dei tre giorni, numeri che confermano il round misanese come uno tra i più apprezzati dal pubblico, sia in termini di presenze in circuito, sia di audience televisiva, con una media di circa 10 milioni di spettatori.

Importante anche la ricaduta sul territorio, con oltre 154.000 presenze turistiche generate dall’evento e un indotto economico che supera i 28 milioni di euro, come evidenziato dallo studio condotto da Trademark Italia nel 2024.

“Il ritorno del WorldSBK a Misano, dal 18 al 20 giugno 2027, è una bellissima notizia per l’Emilia-Romagna, che conferma il proprio ruolo di riferimento internazionale per il motociclismo e la capacità di coniugare grandi eventi sportivi, attrattività turistica e sviluppo economico- dichiara l’assessora regionale al Turismo e Sport, Roberta Frisoni-. Un appuntamento che da oltre trent’anni ha un legame profondo con il nostro territorio e che, grazie alla sua collocazione nel calendario, rappresenta anche un importante volano per l’avvio della stagione turistica estiva della Riviera, richiamando migliaia di appassionati da tutto il mondo e generando ricadute significative per l’intera economia locale. L’edizione 2027 avrà poi un significato particolare, dopo lo straordinario titolo mondiale conquistato da Nicolò Bulega, campione emiliano-romagnolo in sella a una Ducati, che ci ha regalato un successo di cui siamo particolarmente orgogliosi. Una vittoria che racconta il patrimonio di talenti, competenze, innovazione e passione per i motori che contraddistingue la nostra regione. È su questa identità e sulla collaborazione tra istituzioni, organizzatori e territorio che vogliamo continuare a investire, per consolidare il ruolo dell’Emilia-Romagna come terra di grandi eventi sportivi, capaci di generare valore e nuove opportunità per le nostre comunità”.

“Per Misano il WorldSBK rappresenta un appuntamento ormai profondamente radicato nella nostra storia e nella nostra identità – afferma Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano Adriatico -. Dal 1991 il circuito ospita questo grande evento internazionale e ogni anno il suo arrivo coincide con l’avvio della stagione estiva, portando sul nostro territorio migliaia di appassionati e generando importanti ricadute per le strutture ricettive, le attività economiche e l’intera Riviera. Il dato delle presenze conferma la capacità di Misano di accogliere grandi eventi, grazie in particolare alla sinergia con il Misano World Circuit, e di trasformare lo sport in un’occasione di promozione del territorio”.

“Non vediamo l’ora di ospitare un altro grande weekend del WoldSBK – le parole di Andrea Albani, Managing Director del Misano World Circuit - un appuntamento al quale siamo particolarmente legati e che, più di ogni altro, riesce ad esaltare la polifunzionalità del nostro circuito. C’è grande curiosità nel conoscere chi sarà l’erede di Nicolò Bulega, qui dominatore dell’interno weekend nel giugno scorso e fresco vincitore del titolo del mondo, al quale rivolgiamo i nostri sinceri complimenti e un augurio per la sua nuova avventura di MotoGP”.