Superbike, Gp di Catalogna: Bulega ha intenzione di ripetere l’exploit australiano, Rinaldi ritrova il circuito amico

Dopo circa un mese di stop, la Superbike è pronta a tornare in azione. Questo fine settimana infatti il circuito di Barcellona (che la scorsa settimana ha ospitato la due giorni di test) farà da palcoscenico al secondo round della stagione, il primo della lunga campagna europea che accompagnerà le derivate fino a fine stagione.

Tra i cordoli catalani andranno in scena le prime gare lunghe senza flag to flag, un fattore che unito alla tradizionale massiccia usura degli pneumatici sull’asfalto di Barcellona, promette sicuramente spettacolo e sorprese.

Chi non si augura sorprese è Nicolò Bulega, che nei test ha firmato il nuovo (ufficioso) record della pista e punta dunque a bissare il successo ottenuto al debutto in Australia.

«Il week-end in Australia è stato straordinario – conferma Nicolò - sopra le nostre aspettative. Allo stesso tempo, però posso dire che il feeling con la moto e con la squadra c’è sempre stato anche nei test svolti su questo tracciato, come confermato dai tempi. La fiducia è grande in vista del round anche se la concorrenza sarà molto forte. Il nostro obiettivo è quello di continuare a fare piccoli passi avanti, sessione dopo sessione: faremo un bilancio del week-end soltanto dopo la seconda manche».

Predica calma dunque Bulega, pronto a sfidare il compagno Alvaro Bautista in quello che nelle ultime stagioni è stato il suo autentico giardino di casa. Dal 2022 a oggi infatti lo spagnolo ha vinto tutte le manche disputate e il passo mostrato nei test, lo pongono nuovamente sul trono del favorito. Sogna di brillare anche Michael Rinaldi, che proprio a Barcellona, nel 2021, ha ottenuto una delle sue cinque vittorie in Superbike. In Australia ha mostrato un’interessante progressione nel fine settimana, che a Barcellona potrebbe aiutarlo a partire immediatamente con il piede giusto. Occhi puntati ovviamente anche su Andrea Iannone, a caccia della prima vittoria tra le derivate dopo il fantastico ritorno alle gare di Phillip Island e Danilo Petrucci, molto rapido nei test di Barcellona e già autore di un podio in stagione. Oggi le prime prove libere, mentre da domani si inizierà a fare sul serio con Superpole e garauno.