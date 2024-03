Superbike, Gp della Catalogna: Bulega il migliore nelle prove libere

Nicolò Bulega ha stampato il miglior tempo nella prima giornata del Gp di Catalogna di Superbike. Il riminese è stato l’unico, nella “combinata” delle due sessioni di prove libere, a scendere sotto il tetto dell’1”41”. Il nuovo pilota della Ducati ufficiale ha girato in 1’40”907. Secondo tempo per il campione del mondo Alvaro Bautista, compagno di Bulega, in 1’41”154. I due ducatisti sono stati i soli, tra i big, a migliorare nel pomeriggio il crono di questa mattina. A seguire ci sono Razgatlioglu, Van der Mark, Rea, Locatelli e Iannone con i tempi del mattino. Bene Michael Ruben Rinaldi, che in mattinata era stato 16° in 1’42”272 mentre nel pomeriggio ha portato la sua Ducati Panigale del Team Motocorsa a girare in 1’42”056, chiudendo al 15° posto.

In Supersport pole position per Huertas (Team Ducati Panigale) in 1’44”197 davanti alla Kawasaki del turco Oncu a 0”274. Terzo il primo dei romagnoli, Stefano Manzi (Yamaha Ten Kate) a 0”333. In terza fila Nicolò Antonelli (Ecosantagata Althea Racing Ducati Panigale), ottavo a 1”084 da Huertas, e quarta fila per Federico Caricasulo (Motozoo MV Agusta), decimo staccato di 1”181.

In Supersport 300, prima storica pole position per la cinese Kove 321 Rr con in sella lo spagnolo Garcia Gonzalez, che ha stampato un ottimo 1’55”313. Alle sue spalle l’altro iberico Mogeda (Kawasaki Ninja 400) e l’italiano Vannucci (Yamaha Yzf-R3). Il migliore dei due romagnoli iscritti, entrambi su Yamaha Motoxracing, è stato il misanese Emiliano Ercolani, 23° in 1’56”893. Mentre il sarsinate Elia Bartolini è 28° in 1’57”094.