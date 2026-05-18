Superbike, due giorni di test a Misano aperti al pubblico

Cresce l’attesa per la tappa del Mondiale Superbike che si terrà al Misano World Circuit dal 12 al 14 giugno. Mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, 24 piloti scenderanno in pista per una sessione di test aperti al pubblico, in programma dalle 9:00 alle 18:00.

Gli appassionati potranno godersi lo spettacolo dalla tribuna B, con accesso gratuito dalla MWC Square.

Tra i piloti attesi i due portacolori del team Aruba.it Racing – Ducati Nicolò Bulega e Iker Leucona, dominatori dei primi cinque round del Mondiale. Il pilota cresciuto nella Riders’ Land è reduce da un’altra tripletta che ha portato a quota 19 le vittorie consecutive, mentre lo spagnolo, per il quarto week-end consecutivo, ha chiuso sul secondo gradino del podio, mettendo a segno un’altra doppietta per il team di Borgo Panigale.

Confermata anche la presenza dei piloti del team bimota by Kawasaki Racing Team, Alex Lowes e Axel Bassani, di quelli del Gytr Grt Yamaha WorldSBK Team, Stefano Manzi e Remy Gardner, e degli altri protagonisti della stagione: Yari Montella (Barni Spark Racing Team), Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) e tanti altri.