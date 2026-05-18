Superbike, due giorni di test a Misano aperti al pubblico

Moto
  • 18 maggio 2026
Mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, 24 piloti scenderanno in pista per una sessione di test aperti al pubblico
Mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, 24 piloti scenderanno in pista per una sessione di test aperti al pubblico

Cresce l’attesa per la tappa del Mondiale Superbike che si terrà al Misano World Circuit dal 12 al 14 giugno. Mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, 24 piloti scenderanno in pista per una sessione di test aperti al pubblico, in programma dalle 9:00 alle 18:00.

Gli appassionati potranno godersi lo spettacolo dalla tribuna B, con accesso gratuito dalla MWC Square.

Tra i piloti attesi i due portacolori del team Aruba.it Racing – Ducati Nicolò Bulega e Iker Leucona, dominatori dei primi cinque round del Mondiale. Il pilota cresciuto nella Riders’ Land è reduce da un’altra tripletta che ha portato a quota 19 le vittorie consecutive, mentre lo spagnolo, per il quarto week-end consecutivo, ha chiuso sul secondo gradino del podio, mettendo a segno un’altra doppietta per il team di Borgo Panigale.

Confermata anche la presenza dei piloti del team bimota by Kawasaki Racing Team, Alex Lowes e Axel Bassani, di quelli del Gytr Grt Yamaha WorldSBK Team, Stefano Manzi e Remy Gardner, e degli altri protagonisti della stagione: Yari Montella (Barni Spark Racing Team), Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) e tanti altri.

La prevendita

I biglietti per assistere al Pirelli Emilia-Romagna Round sono in vendita sul portale Ticketone.it. Tariffe e promozioni sono disponili sul sito web del circuito nell’apposita sezione (https://www.misanocircuit.com/events/6993aee9-ec3f-420c-b3ee-a09d7b06d382). Con i biglietti di Tribuna Centrale e Tribuna A, B e C è possibile accedere gratuitamente alla grande area paddock, di cui la MWC Square sarà parte integrante, e vedere da vicino i piloti del WorldSBK.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui