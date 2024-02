Superbike, doppio quinto posto per Bulega, che bravo Rinaldi

La Kawasaki torna in vetta nella domenica australiana grazie a un grande Alex Lowes. Nicolò Bulega raccoglie due bei quinti posti e Michael Ruben Rinaldi torna fra i migliori (6°).

L’inglese della verdona prima vince la Superpole Race, battendo un ottimo Andrea Locatelli e un Toprak Razgatlioglu che centra il primo podio con BMW, poi si ripete in una gara2 ridotta a 11 giri dopo la caduta di Rea, causata da un problema a uno pneumatico. Quando la gara è stata sospesa, al quarto giro, Rinaldi era 6° e Bulega 10°. Rottura al propulsore in gara 2 per Raz, prima ancora della bandiera rossa.

Discreti piazzamenti anche per il gemello Sam Lowes con Ducati. In gara 2 Alex batte un redivivo Alvaro Bautista, che dopo i problemi di sabato centra un 4° nella Superpole Race e chiude 2° gara 2 perdendo la vittoria all’ultimo giro. Vola a terra la Yamaha del Loca nel finale, mentre lottava con i due per vincere. Terzo posto per Danilo Petrucci, sempre nella gara del pomeriggio, abile a battere Andrea Iannone, dopo un lungo duello, e a contenere un Nicolò Bulega in rimonta e 5°. Il riminese, dopo la vittoria di sabato, raccoglie due quinti posti nella domenica di Phillip Island.

Grande 6° posto per Michael Ruben Rinaldi, che tiene il 2° per gran parte della gara, prima di cedere nelle ultime tre tornate a causa di gomme finite. Bravo Michael che dopo il 14° di sabato si costruisce una domenica di riscatto con un 9° in Superpole Race. Iannone e Petrucci erano stati 14° e 15° nella sfida del mattino.

Bulega felice

Ottimo il bilancio di Bulega nel week-end: “Peccato per tutti questi casini e ripartenze - ha commentato il riminese - abbiamo finito la gara alle 19! Con la V4 non parto ancora bene come la V2. Nel finale di gara 2 ero molto veloce con la gomma finita e se avessimo corso tutti i giri previsti sarei arrivato almeno sul podio. In ogni caso è stato un buon debutto. Pole, vittoria, due quinti posti e due giri veloci: bilancio molto positivo”.