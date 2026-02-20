Superbike, Bulega subito il più veloce in Australia

Nicolò Bulega subito il più veloce nelle prime prove libere del Mondiale Superbike 2026 a Phillip Island. Il pilota riminese è stato il più veloce nelle FP1 mentre nel pomeriggio, con temperature più elevate, non è riuscito a migliorarsi, ma il crono del mattino gli è stato sufficiente per precedere il secondo classificato di quasi mezzo secondo. “Quella di oggi è stata una buona giornata - ha detto Bulega - perché stamattina abbiamo potuto provare un nuovo assetto sulla moto. Ho avuto ottime sensazioni quando la pista era più veloce e più fresca. Questo pomeriggio è stato più difficile con le temperature più elevate. Nel complesso, la moto mi piace e posso spingere al massimo. Non vedo l’ora che arrivi domani”.