Superbike, Bulega si candida a grande protagonista

Solo Toprak Razgatlioglu meglio di Nicolò Bulega. E’ questo il responso della seconda ed ultima giornata di test in quel di Portimao, non senza qualche brivido. In particolare legato a Franco Morbidelli, che nel pomeriggio è stato vittima di una scivolata in curva 9, uno dei punti più spettacolari del tracciato per via della discesa che la precede e della sua uscita cieca. Rimasto a terra dopo l’incidente, Franco è stato in un primo momento soccorso da Marc Marquez, per poi essere trasportato prima al centro medico e poi all’ospedale, dove sono stati scongiurati problemi o infortuni.

Passando a quanto ha raccontato il cronometro invece il day 2 di Portimao ha come detto sorriso al turco di Bmw - bravo a sfruttare la gomma da tempo nel migliore dei modi – ed al romagnolo, sempre più convincente in sella alla Panigale V4R del team Aruba. «Sono pienamente soddisfatto delle prestazioni mostrate nei test – le parole di Bulega – ma non sono ancora al 100% del mio potenziale, il che è normale visto che ho svolto soltanto poche giornate di test. Il lavoro fatto insieme alla squadra è stato fantastico: posso andare in Australia con ottimismo, consapevole della mia crescita test dopo test e di avere una moto davvero fantastica».

Terza piazza per per Alex Lowes, mentre Andrea Locatelli ha chiuso 6° davanti al compagno di squadra Jonathan Rea, a sua volta seguito da Danilo Petrucci.

Più attardato invece Michael Ruben Rinaldi, 14° davanti ad un Alvaro Bautista non ancora al meglio fisicamente e ad Andrea Iannone, più in difficoltà rispetto ai test di Jerez. Per quanto concerne i piloti MotoGP – assente Valentino Rossi - la palma di migliore è ancora una volta andata a Pecco Bagnaia, capace di fermare il cronometro sul tempo di 1’42”778, seguito a meno di 2 decimi da Fabio Di Giannantonio.

Ora per la Superbike è tempo di volare oltreoceano, dove – nella seconda metà di febbraio - andranno in scena prima gli ultimi test pre campionato, poi il round inaugurale della stagione 2024.