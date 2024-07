Superbike, Bulega salva l’onore della Ducati

Toprak Razgatlioglu chiude il girone d’andata della Superbike con il decimo squillo consecutivo, il 12° in sei round illuminati da quindici presenze sul podio. Il vantaggio su Bulega sale a 64 punti. La sfida finale di Most non ha offerto emozioni, nè novità. Il Kaiser ha concesso cinque giri al comando alla Ducati di Bulega, poi com’era successo al mattino, quando ha voluto ha messo la testa avanti e arrivederci. Razgatlioglu sale a 51 vittorie in carriera, solo una meno di un certo Troy Bayliss.

Bulega è rimasto l’ultimo baluardo Ducati in campionato, perchè Alvaro Bautista si è aggrovigliato alla prima staccata con Danilo Petrucci. Lo spagnolo voleva guadagnare terreno: risultato, una toccata catastrofica che ha mandato a terra Alvarito e Danilo, oltre a coinvolgere Iannone. Tre Ducati eliminate in un colpo solo: quando le cose vanno male, trovano sempre il verso di andare peggio. Bautista era scivolato anche al mattino, nell’identico punto, nel disperato sorpasso tentato ai danni di Bulega ottimo secondo anche nella Race. «Sono molto soddisfatto per aver finito due volte al secondo posto su un circuito non facile per me. Abbiamo lavorato bene durante il week-end ed i risultati si sono visti. La vittoria? Credo che il secondo posto sia il miglior risultato possibile perché in questo momento Toprak è imprendibile».

Michael Rinaldi ha chiuso 10° la Race e 7° garadue.

