Superbike, Bulega parte forte e si aggiudica la gara d’apertura a Phillip Island

Il riminese Nicolò Bulega ha vinto la gara di apertura della stagione 2026 di Superbike. Il pilota della Ducati - Aruba.it ha mantuto le aspettative dominando i 22 giri del circuito di Phillip Island. Il romagnolo ha trasformato la pole position in fuga per la vittoria, conducendo ogni giro e vincendo con poco meno di 5 secondi su Yari Montella e Lorenzo Baldassarri per un podio tutto italiano e tutto Ducati. Quarto posto per un altro italiano, Axel Bassani, che in sella alla riminese Bimota ha chiuso a pochi centimetri da Baldassarri, con un distacco di appena 36 millesimi.

Così Nicolò Bulega alla fine: “È stato fantastico! Siamo stati i più veloci in ogni sessione, siamo partiti dalla pole e poi abbiamo vinto Gara 1. È stato incredibile. Questa pista è incredibile per me e ogni volta che guido qui mi godo ogni giro. Quando hai un buon feeling con la moto su una pista come questa, è qualcosa che non si può spiegare. Sono molto contento e voglio continuare così. Vincere una gara non è mai facile. Devi rimanere concentrato per tutta la gara perché può succedere di tutto. Devi essere preciso, quasi perfetto, per gestire la gomma e continuare a guidare veloce.”

Nella notte tra sabato e domenica la Sprint Race e Gara2.